https://static.news.ru/photo/241b479a-db8b-11e9-b116-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uli Deck/dpa/Global Look Press

Корпорация Google сообщила о самых больших в своей истории вложениях в приобретение возобновляемой энергии для своих глобальных операций. Об этом сообщил глава компании Сундар Пичаи на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Он отметил, что с 2017 года 100% глобальных операций осуществляются за счёт возобновляемой энергии, передаёт ТАСС .

На этой неделе мы сделали самую большую покупку возобновляемой энергии в нашей истории, почти половина которой будет производиться в Европе через запуск 10 новых энергетических проектов. Следствием заключённых соглашений станут инвестиции в размере свыше миллиарда евро в новую энергетическую инфраструктуру в ЕС, — сказал Пичаи.

Речь идёт об одном проекте в Бельгии, пяти — в Дании, двух — в Швеции и ещё двух — в Финляндии. Финские проекты дадут энергию в объёме 255 МВт.

Это более чем вдвое увеличит объём используемой нами возобновляемой энергии в этой стране, — отметил глава Google.

Пичай рассказал также о намерениях инвестировать €3 млрд в расширение своих дата-центров в Европе. Это повысит инвестиции компании в европейскую интернет-инфраструктуру до €15 млрд с 2007 года.

Google также направит €600 млн в 2020-м на расширение дата-центра в Хамине. Общие инвестиции в него составят €2 млрд с 2009 года. Это должно принести региону 4,3 тыс. рабочих мест в год.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала Google LLC на 100 тысяч рублей из-за распространения рекламы финансовых услуг компании Ali Trade, не имеющей лицензии, писал News.ru.