Голикова: 60% россиян до 24 лет экономически неактивны

Россия достигнет допандемических показателей безработицы к осени 2021 года, однако ситуация с молодёжной безработицей остаётся напряжённой. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой приводит ТАСС.

Голикова уточнила , что уровень безработицы среди граждан до 24 лет в России по итогам 2020 года составляет 17%: аналогичные показатели для стран ЕС и США составляют около 20% и около 15% соответственно.

Если по уровню молодёжной безработицы мы, как вы видите, приблизительно находимся с этими группами стран в одном ряду, то по уровню вовлечения молодёжи в экономику мы пока отстаём. Экономически неактивными пока остаются 60% молодых людей, — сказала вице-премьер.

Ранее Министерство труда и соцзащиты РФ предложило распространить субсидирование занятости на выпускников 2020 года. Как заявил глава министерства Антон Котяков, число официально зарегистрированных безработных россиян моложе 25 лет составляет 156 тысяч человек, при этом 15 тысяч — это выпускники прошлого года. Именно они нуждаются в получении первого места работы: по словам Котякова, субсидирование найма позволит трудоустроить порядка 220 тысяч выпускников.