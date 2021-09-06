Голикова заявила, что отмена МРОТ вызовет хаос

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Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен и начнёт работать через несколько дней. Его слова передаёт «Интерфакс».

Он достроен будет через несколько дней, работать начнёт, — заявил Лавров. О скором завершении строительства говорил и экс-глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле. При этом он отметил, что ввод...