Голикова заявила, что отмена МРОТ вызовет хаос

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что отмена минимального размера оплаты труда (МРОТ) вызовет хаос при актуальном законодательстве. Её слова с пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда передаёт ТАСС.
МРОТ и прожиточный минимум — у них разная экономическая сущность, сегодня это не тема обсуждения. Но я бы сказала, что сегодняшнее законодательство устроено таким образом, я здесь соглашусь, что просто отмена — это хаос, и нужно очень чётко отвечать на вопросы, для чего нужен МРОТ, какой он, — сказала Голикова.
Она добавила, что на прожиточном минимуме завязано огромное количество социальных выплат и пособий.
Об опасности отказа от МРОТ рассказал и директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Ранее предложил отказаться от МРОТ первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. Вместо МРОТ депутат считает нужным опираться на показатель прожиточного минимума.