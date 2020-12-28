Кто в России всех беднее: Голикова рассказала о семьях без достатка

https://static.news.ru/photo/9983023a-4916-11eb-b6e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Порядка 80% россиян с доходами ниже прожиточного минимума — это семьи с детьми. Такие данные озвучила зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

По её словам, чтобы дать этим людям возможность перешагнуть черту прожиточного минимума, государству необходимо более 700 млрд рублей.

Мы приблизительно понимаем, как закрывать эти проблемы, и сейчас нацелены на принятие определённых решений, которые позволят нашим семьям из бедности выходить, пусть не быстрыми темпами, но всё-таки выйти, — сказала Голикова в интервью программе «Познер» на Первом канале.

По данным Росстата, численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в II квартале 2020 года составила 19,9 млн человек, увеличившись на 1,3 млн человек по сравнению как с II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года. Уровень бедности при этом вырос до 13,5% против 12,7% в II квартале 2019 года и 12,6% в I квартале 2020 года.

Президент Владимир Путин обнародовал аналогичную цифру, заявив, что за чертой бедности живут 13,5% граждан России. Он отметил, что к 2030 году власти планируют снизить этот показатель до 6,5%. Он признал, что даже такое количество — плохо, однако пояснил, что приходится «исходить из реалий».

Однако, оценивая эти планы, опрошенные NEWS.ru эксперты назвали их «недостаточно амбициозными», сравнив с обещанием научить осла говорить.