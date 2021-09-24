Голикова рассказала, на сколько вырастет размер маткапитала к 2024 году

Свыше 1,6 трлн рублей будет направлено на выплату материнского капитала в 2022–2024 годах. При этом его размер в рамках федерального бюджета будет проиндексирован — на первого ребёнка он вырастет до 544 301 рубля к 2024-му. Об этом зaявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Роcсийской трёхсторонней комиссии по рeгулированию социально-трудовых отношений при правительстве, передаёт РИА Новости.

В 2022 году в случае рождения, усыновления первого ребёнка он составит 503 237 рублей, в 2024 году, исходя из того прогноза, который мы сегодня будем обсуждать, — 544 301 рубль. А в случае рождения второго и последующих детей размер маткапитала в 2022 году составит 665 009 рублей, в 2024 году — 719 274 рубля, — цитирует её агентство.

Голикова также заявила, что в бюджете на 2022–2024 годы рост расходов на мероприятия в рамках нацпроектов и посланий президента составит 67%, или 11,5 трлн рублей.

Ранее вице-премьер сообщила, что власти направят почти 960 млрд рублей на выплаты пособий семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет в 2022–2024 годах. Кроме того, в течение ближайших трёх лет на пособия для одиноких родителей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет будет выделено почти 258 млрд рублей.