Голикова попросила 41 млрд рублей на поддержку вузов, больниц и НИИ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила главу государства Владимира Путина выделить на поддержу вузов, научных институтов и больниц 41 млрд рублей. По её словам, средства пойдут в первую очередь на зарплаты.
Чиновница добавила, что субсидия касается выполнения одного из майских указов президента от 2012 года об уровне среднего дохода в учреждениях,
Хорошо, — ответил Путин на обращение вице-премьера.
Также президент попросил руководство вузов не повышать стоимость высшего образования. По его словам, пересмотр цен недопустим. Кроме того, лидер поручил проработать вопрос о снижении ставок по образовательным кредитам. Помимо этого, глава государства распорядился проработать механизм увеличения размера налоговых вычетов по таким займам.
Ранее NEWS.ru писал, что министр образования и науки РФ Валерий Фальков предложил разрешить вузам перевести на вакантные бюджетные места большее количество студентов-отличников, которые учатся на платной основе.
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