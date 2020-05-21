Голикова попросила 41 млрд рублей на поддержку вузов, больниц и НИИ

https://static.news.ru/photo/b9f9515e-9b6a-11ea-b22b-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: kremlin.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила главу государства Владимира Путина выделить на поддержу вузов, научных институтов и больниц 41 млрд рублей. По её словам, средства пойдут в первую очередь на зарплаты.

Чиновница добавила, что субсидия касается выполнения одного из майских указов президента от 2012 года об уровне среднего дохода в учреждениях, пишет «Интерфакс».

Хорошо, — ответил Путин на обращение вице-премьера.

Также президент попросил руководство вузов не повышать стоимость высшего образования. По его словам, пересмотр цен недопустим. Кроме того, лидер поручил проработать вопрос о снижении ставок по образовательным кредитам. Помимо этого, глава государства распорядился проработать механизм увеличения размера налоговых вычетов по таким займам.

Ранее NEWS.ru писал, что министр образования и науки РФ Валерий Фальков предложил разрешить вузам перевести на вакантные бюджетные места большее количество студентов-отличников, которые учатся на платной основе.