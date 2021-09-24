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Экономика

Голикова назвала средний размер пенсии по старости в 2022 году

14:29, 24 сентября 2021
Голикова назвала средний размер пенсии по старости в 2022 году Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что средний размер страховой пенсии по старости в следующем году составит 18 521 рубль. Об этом она сообщила на заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ, сообщает ТАСС.

Голикова отметила, что с 1 февраля на 5,8% будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты для некоторых категорий граждан. В 2023 и 2024 годах индексация составит по 4% ежегодно.

Увеличение коснётся порядка 14,5 млн наших граждан, — подчеркнула вице-премьер.

Ранее депутат Госдумы Валерий Гартунг заявил, что работающие пенсионеры, которым отказывают в индексации пенсий, в среднем ежегодно недополучают несколько тысяч рублей. Размер этой недоплаты напрямую зависит от разницы между пенсией и зарплатой на основной работе. По его словам, правительство ссылается на то, что на индексацию пенсий потребуется очень много денег, хотя работающий пенсионер платит налоги со своей зарплаты.

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