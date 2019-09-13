https://static.news.ru/photo/8797c552-d60c-11e9-8dd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям по рождению или усыновлению первого ребёнка с начала 2020 года будут поступать до достижения малышом трёхлетнего возраста. На эти цели в бюджете РФ предусмотрено почти 150 млрд рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что средний размер выплат в течение всего периода отпуска по уходу за ребёнком составит 12 тысяч рублей. Конечная цифра, по словам вице-премьера, будет зависеть от ситуации в конкретных регионах.

Одновременно с этим увеличен критерий нуждаемости семьи до двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что страховые пенсии в 2020 году планируется проиндексировать на 6,6%, а социальные — на 7%. Об этом заявила Голикова на заседании Российской трёхсторонней комиссии (РТК).