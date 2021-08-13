Goldman Sachs оценил вероятность роста добычи нефти после просьбы США

Предложение администрации США усилить восстановление добычи нефти для снижения цен едва ли приведёт к желаемому результату. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчёт банка Goldman Sachs.

По словам аналитиков, в ближайшее время рост добычи маловероятен из-за угрозы распространения дельта-штамма коронавируса, который уже привёл к новым ограничениям. При этом дополнительные объёмы нефти могут пользоваться спросом на рынке в условиях пессимизма производителей и приостановки ядерной сделки между США и Ираном.

По словам аналитиков, просьба Вашингтона к ОПЕК вызвана тем, что рост цен на топливо в стране уже обогнал темпы увеличения цен на нефть. Не исключено, что подобная ситуация сохранится и в ближайшее время. Также банк сохранил свой прогноз по цене нефти в $80 за баррель к концу этого года.

Ранее сообщалось, что Вашингтон призовёт страны ОПЕК+ увеличить объёмы нефтедобычи. Сотрудники американской администрации на этой неделе провели переговоры с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран по этому вопросу. Такое решение было обусловлено недостаточными темпами наращивания добычи природного ресурса в условиях «критически важного момента глобального восстановления».