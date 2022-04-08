Годовая инфляция в России в марте ускорилась до 16,69%

Годовая инфляция в России в марте 2022 года ускорилась до 16,69%, свидетельствуют данные Росстата. Продовольственная инфляция в годовом выражении составила 17,99%, рост цен на непродовольственные товары составил 20,34%.

При этом в месячном выражении потребительские цены в марте выросли на 7,61%. Продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 6,73% по сравнению с февралём 2022 года, а непродовольственные — на 11,25%.

По данным Росстата, рост потребительских цен на 8,0% и более наблюдается в 32 российских регионах, среди них Ингушетия, Архангельская область и Хакасия.

В Москве цены за месяц выросли на 7,2%, в Санкт-Петербурге — на 7,7% (с начала года прирост цен составил 9,7% и 10,3% соответственно), — указали в ведомстве.

Как следует из данных Росстата, в марте ускорился рост цен на свёклу по сравнению с февралём — до 24,7%, и лук репчатый — до 50,1%. Кроме того, прирост цен в прошлом месяце на белокочанную капусту составил 39,8%, а на морковь — 29,5%. Вместе с тем цены на огурцы свежие снизились на 17,4%.

Сахарный песок в среднем стал дороже на 44%, поваренная пищевая соль — на 14,2%. Цены на рис выросли на 12,9%, гречневая крупа в среднем подорожала на 10,2%. Цены на подсолнечное масло в среднем по России увеличились на 7,2%.

Ранее управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский заявил, что продуктовая инфляция в России по итогам года может достигнуть 40%. Общая же инфляция, по его прогнозам, ожидается в районе 20–25%.

Глава ВТБ Андрей Костин, в свою очередь, отмечал, что инфляция в РФ по итогам 2022 года достигнет двузначных значений. По его словам, соответствующий прогноз был сделан аналитиками банка ранее.