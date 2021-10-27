Годовая инфляция в России ускорилась за неделю на 0,2%

Годовая инфляция в России за неделю с 19 по 25 октября ускорилась с 7,78 до 7,97%. Рост цен замедлился на 0,2%, в основном из-за снижения темпов роста цен на плодоовощную продукцию. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

За неделю потребительская инфляция составила 0,28%. В непродовольственном секторе темпы роста цен составили 0,17%, цены на туристические и регулируемые услуги увеличились всего на 0,01%. Также сдерживающее влияние на ситуацию продолжает оказывать дефляция на строительные материалы (спад до 0,46% против 0,61% неделей ранее), а также замедление роста цен на бензин (рост на 0,14% против 0,33% неделей ранее). Кроме того, снизились темпы роста цен на легковые автомобили (0,19% после 0,3%).

Говоря о ситуации на мировом рынке, ведомство обратило внимание, что в России цены на пшеницу не изменились по сравнению с Францией и США, где отмечается рост в 3%. На 2,3% повысились экспортные цены на российские горячекатаный и холоднокатаный прокат, на 2,9% выросла стоимость экспорта из России.

Ранее сообщалось, что повышение ключевой ставки может привести к подорожанию макарон и строительных материалов, а также других продуктов, услуг и сервисов. Это может послужить причиной уже нового повышения ставки ЦБ после локдауна, в то время как на инфляцию рост ставок не влияет, и цены растут независимо от понижения или повышения ключевой ставки.