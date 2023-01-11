Годовая инфляция в России с 1 по 9 января замедлилась до 11,65%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инфляция в России в годовом выражении на 9 января замедлилась до 11,65%, говорится в документе Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». По состоянию на 26 декабря эти данные составляли 12,19%.

На первой неделе 2023 года (за период с 1 по 9 января) инфляция составила 0,24%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 11,65% год к году, — говорится в сообщении.

В документе указано, что в сегменте продовольственных товаров цены повысились на 0,57%, преимущественно за счет роста цен на плодоовощную продукцию, на остальные продукты питания темпы роста цен составили +0,15%. В секторе непродовольственных товаров цены практически не изменились. На услуги цены выросли на 0,05% за счет роста цен на бытовые услуги и городской пассажирский транспорт.

Ранее президент России Владимир Путин назвал особенно важным контроль за ценами в стране. На встрече с руководителем Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским глава государства заявил, что на данный момент инфляция держится в определенных рамках и имеет тенденцию к снижению.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов отмечал, что правительству удалось удержать финансовую и макроэкономическую стабильность, а ожидания относительно инфляции были гораздо выше.