Годовая инфляция в России обновила пятилетний максимум дважды за лето

Росстат опубликовал данные о потребительской инфляции по итогам августа. В годовом выражении рост цен достиг 6,7%. Как пишет РБК, это максимум с августа 2016 года, когда инфляция составила 6,9%.
По сравнению c июлем потребительские цены
Ранее министр экономического развития Максим Решетников
Эксперты полагают, что ускорение инфляции заставит Центробанк повысить ключевую ставку на ближайшем заседании совета директоров 10 сентября. Директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой отмечает, что в стране ускорилась базовая инфляция, в том числе за счёт непродовольственных и продовольственных товаров. По его словам, повышение ключевой ставки может составить 0,25–0,5% в зависимости от того, будут ли нынешние данные расценены как свидетельство повышенной инфляции или же будут приняты в расчёт разовые эффекты, связанные с выплатами на детей.
Ранее сообщалось, что на повышение ключевой ставки Банк России может пойти под давлением роста потребительских цен и повышенной инфляции, на которую влияют разовые выплаты пенсионерам и военным объёмом почти 500 млрд рублей, а также ожидаемое увеличение бюджетных расходов на инфраструктурные проекты. Повышение показателя до 7% позволит стабилизировать инфляционные ожидания и взять паузу в ужесточении денежной политики. Вслед за повышением ключевой ставки вырастут и ставки по депозитам (до 6,5%), также до 9,5% вырастут ставки по ипотеке, по автокредитованию — до 14,5%, по потребительскому кредитованию— от 14,5 до 22%. Это будет способствовать сберегательной модели поведения россиян, снижая давление инфляции.