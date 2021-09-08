Годовая инфляция в России обновила пятилетний максимум дважды за лето

Росстат опубликовал данные о потребительской инфляции по итогам августа. В годовом выражении рост цен достиг 6,7%. Как пишет РБК, это максимум с августа 2016 года, когда инфляция составила 6,9%.

По сравнению c июлем потребительские цены повысились почти на 0,2%, а продукты по сравнению с августом прошлого года подорожали на 7,7%. Больше всего подорожали сахар (+38,2% к августу прошлого года), подсолнечное масло (27,3%), куриное мясо (19,8%) и яйца (15,4%). Непродовольственные товары подорожали на 7,9%, а услуги — на 3,8%.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил , что инфляция отражает общемировые процессы, являясь естественной реакцией на активную денежную эмиссию, бюджетные дефициты и длительный период мягкой денежно-кредитной политики. В Центробанке заявили, что к концу года цены вырастут на 5,7–6,2%.

Эксперты полагают, что ускорение инфляции заставит Центробанк повысить ключевую ставку на ближайшем заседании совета директоров 10 сентября. Директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой отмечает, что в стране ускорилась базовая инфляция, в том числе за счёт непродовольственных и продовольственных товаров. По его словам, повышение ключевой ставки может составить 0,25–0,5% в зависимости от того, будут ли нынешние данные расценены как свидетельство повышенной инфляции или же будут приняты в расчёт разовые эффекты, связанные с выплатами на детей.



Ранее сообщалось, что на повышение ключевой ставки Банк России может пойти под давлением роста потребительских цен и повышенной инфляции, на которую влияют разовые выплаты пенсионерам и военным объёмом почти 500 млрд рублей, а также ожидаемое увеличение бюджетных расходов на инфраструктурные проекты. Повышение показателя до 7% позволит стабилизировать инфляционные ожидания и взять паузу в ужесточении денежной политики. Вслед за повышением ключевой ставки вырастут и ставки по депозитам (до 6,5%), также до 9,5% вырастут ставки по ипотеке, по автокредитованию — до 14,5%, по потребительскому кредитованию— от 14,5 до 22%. Это будет способствовать сберегательной модели поведения россиян, снижая давление инфляции.