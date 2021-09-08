Годовая инфляция в начале сентября составила в РФ 6,74%

Годовая инфляция в России на 6 сентября составила 6,74%. Об этом говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации», который подготовило Минэкономразвития, сообщает ТАСС.

За последнюю неделю (с 31 августа по 6 сентября) инфляция замедлилась до 0,07%. Показатель предыдущей недели составлял 0,09%.

В комментарии агентству вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Диана Каплинская допустила, что инфляция к концу года может опуститься ниже 6% в годовом выражении, а пиком останется период «август — начало сентября».

Важно отметить, что принятые правительством России меры по стабилизации цен на некоторые виды продовольственных товаров позволили во многом компенсировать негативный эффект от сохраняющегося ценового давления со стороны роста мировых цен, например на пшеницу, сахар, подсолнечник, — подчеркнула эксперт.

Ранее стало известно, что с начала года безостановочно растут цены на продукты и товары, а решение Центробанка по повышению ключевой ставки не изменило ситуацию. При этом рост инфляции не собирается замедляться. Об этом рассказали эксперты в области экономики. По их мнению, нужно найти баланс спроса и предложения.