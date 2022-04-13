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Экономика

Годовая инфляция в России достигла максимума с апреля 2015 года

Годовая инфляция в России в марте достигла 16,69%
18:22, 13 апреля 2022
Годовая инфляция в России достигла максимума с апреля 2015 года Фото: pixabay.com
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Годовая инфляция в России в марте 2022 года ускорилась до 16,69%, говорится в сообщении на сайте Центробанка. Отмечается, что это максимальное значение с апреля 2015 года. За прошедший месяц цены в РФ выросли на 7,53%.

В марте инфляция ускорилась в результате ослабления рубля и всплеска потребительского спроса в условиях вводимых внешних санкций. За месяц потребительские цены выросли на 7,53% (с поправкой на сезонность), годовая инфляция достигла 16,69% (максимума с апреля 2015 года). Заметно ускорилось повышение цен на непродовольственные товары длительного пользования, продукты питания длительного хранения, услуги зарубежного туризма, — сообщает регулятор.

Банк России ранее отмечал, что внешний долг РФ в I квартале 2022 года снизился на 5,5%, до $453,5 млрд, что является самым минимальным значением за последние 13 лет. Главной причиной сокращения долга является снижение иностранной задолженности по разным секторам экономики.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что инфляция в России по итогам 2022 года может достичь отметки в 20%. Ранее он спрогнозировал падение ВВП РФ в текущем году более чем на 10%. Он также выразил надежду, что в России не будет принято никаких мер, которые затруднят возвращение иностранного бизнеса.

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