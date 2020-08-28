Год плохой путины: цена на красную икру может вырасти на 50%

Слабая дальневосточная путина лососёвых в нынешнем году чревата снижением производства красной икры почти на 30% и ростом цен на неё практически на 60%, пишет ряд СМИ со ссылкой на экспертов рыбной отрасли и представителей сетевой торговли. Между тем, как показал опрос NEWS.ru среди представителей отрасли, стоимость вряд ли поднимется выше, чем на 45-50%.

Да и выводы раньше октября делать рано — путина ещё не завершена. Кроме этого, как полагают опрошенные NEWS.ru специалисты, если ситуацией, как обычно, воспользуются производители и поставщики Белоруссии, нарастив ввоз продукции в РФ из США и Канады, то доля такого союзного импорта может составить до 20% от общего объёма икры на внутреннем рынке России.

Оптовые поставщики красной икры грозят ростом стоимости сырья на 20-60% из-за неудачной путины (сезона, в течение которого проводится интенсивный лов рыбы. — NEWS.ru), об этом сообщили « Коммерсанту » два источника в крупных торговых сетях. Управляющий партнёр Agro & Food Communications Илья Березнюк подтвердил, что повышение отгрузочных цен на красную икру в данный момент обсуждается. По его словам, у одной компании икра горбуши в августе 2019 года стоила примерно 2,3 тысячи рублей за килограмм, а сейчас ценник рассматривается на уровне 3 тысяч рублей за килограмм. При этом ещё один торговый источник передаёт, что оптовые цены поднимают и до 3,3 тысяч рублей за килограмм.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Стоимость продукции лососевых зависит не только от добытого объёма сырья. Она определяется длинной цепочкой каждого конкретного участника рынка, объяснили NEWS.ru в Росрыболовстве.

У производителей в холодильниках ещё достаточный запас прошлого года, а нынешняя путина ещё не завершена. Она принесёт определённые, ощутимые результаты. Мы ожидаем, что путина-2020 завершится с результатом 330-350 тысяч тонн вылова. Это ниже прогноза в 380 тысяч, но находится в абсолютно допустимом диапазоне погрешности. На наш взгляд, сегодня мы наблюдаем искусственное нагнетание обстановки вокруг прогнозов стоимости красной икры. Сергей Ипполитов заместитель руководителя Объединённой пресс-службы Росрыболовства заместитель руководителя Объединённой пресс-службы Росрыболовства

По состоянию на конец августа объём добычи тихоокеанских лососей достиг 236 тысяч тонн (54% от уровня 2018 года). В Камчатском крае он составил 181 тысячу тонн, или 42% от уровня 2018 года. В Сахалинской области добыто более 27 тысяч тонн (56%). В Магаданской области общий объём добычи достиг 4,9 тысячи тонн (76%). В Хабаровском крае он превысил 20,9 тысячи тонн (98%). В Приморском крае общий объём добычи составляет немногим менее 900 тонн (97%), в Чукотском автономном округе — 1,8 тысячи тонн (69% от уровня 2018 года).

В последние дни, рассказали NEWS.ru в Росрыболовстве, средний уровень загрузки холодильников Приморского края составляет 71,5%.

Anton Kavashkin/Global Look Press

На подходе 35 судов, общий объём рыбопродукции составляет 54198 тонн. Из них с продукцией из лососевых рыб — семь судов, объём рыбопродукции — 8 942,72 тонн, проинформировали в пресс-службе Росрыболовства.

В данный момент мы оцениваем рост на 45-50% — это повышение цены на сырьё (на непереработанную икру). Соответственно, мы транслируем эту цену в розничную сеть. Есть одна единственная причина всего этого — естественное снижение вылова лососёвых рыб. В прошлом году было 500-600 тысяч тонн. Эта цифра скорее аномалия, и такого не было почти за сто лет наблюдений. А за предыдущие 15 лет было 320-350 тысяч тонн — это, по сути, отличный вылов, отличный результат. Сергей Гудков исполнительный директор «Рыбного Союза» исполнительный директор «Рыбного Союза»

Поэтому выводы о цене делать рано, уверяет Гудков, ведь путина будет длиться ещё целый месяц. Помимо этого, отмечает исполнительный директор «Рыбного Союза», нужно также посмотреть, как будут себя вести внешние рынки.

Цена полноценно будет скорректирована к октябрю. И уже эта цена, как правило, будет держаться в течение года, — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин ожидает в этом году вылова объёмом не более 300 тысяч тонн. Соответственно, икры из этого «выйдет» порядка 15 тысяч тонн, отметил эксперт.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Планируемый в этом году объём икры вполне соответствует нашему внутреннему рынку, который составляет приблизительно 15 тысяч тонн. Так что страшного ничего нет. Хотя по сравнению с прошлым годом, безусловно, идёт резкое снижение вылова из-за капризов климатических условий. Идёт потепление — рыба смещается на север. Численность лососёвых снижается, зато увеличивается численность других видов, таких как скумбрия и иваси. Александр Фомин исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка

В любом случае, отметил эксперт, «рыночный толчок к повышению цены сегодня существует».

А ещё немного потеснить наших производителей могут и белорусы — конечно, только в том случае, если они станут ввозить в РФ «санкционную» икру с той же Аляски. В случае, если цена на американское сырьё будет ниже среднероссийской, тогда агрессивный импорт вполне возможен, правда, в незначительных долях, отметил Сергей Гудков.

При этом, по суждению Александра Фомина, доля «белорусской» икры может составлять 15-20% от общего объёма данного деликатеса. В любом случае, «союзный» завоз играет в минус для российского производителя, сказал аналитик. Но даже при дополнительном белорусском ввозе на стоимость икры это существенно не повлияет, резюмировал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка.