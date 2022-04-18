Белый дом уличили в корысти

Введённые против России западные санкции наносят удар по глобализации и оказывают негативное воздействие на будущий рост мировой экономики, пишет китайская газета Global Times. В статье отмечается, что такие рестрикции являются инструментом для достижения корыстных целей Белого дома.

Авторы публикации отмечают, что, вводя разрушительные санкции, американцы избавляются от конкурентов на мировых рынках.

Угрозы Белого дома негативно отражаются на глобальном экономическом порядке и экономической безопасности. Санкции Запада против России оказали глубокое влияние на мировые энергетические, продовольственные и финансовые рынки, — говорится в публикации.

Авторы подчёркивают, что такого рода меры американских властей являются инструментом Вашингтона по навязыванию «правильной идеологии» и благодаря им они защищают свои собственные геополитические интересы под лозунгом «борьбы с терроризмом, коррупцией или защитой прав человека».

Ранее Global Times предупредило, что необдуманные санкции США в отношении России, которые по сути являются не более чем очередной американской геополитической авантюрой, приведут к тому, что расплачиваться придётся всему миру. В издании отметили, что недавние данные о росте инфляции в мире говорят о том, что это связано с событиями на Украине и введением антироссийских санкций со стороны западных стран.

Газета Washington Post написала, что антироссийские санкции, которые ввели США, могут послужить катализатором дальнейшей инфляции и экономического спада в самих Соединённых Штатах. Автор публикации указал на то, что усилия Белого дома по сдерживанию Москвы могут обернуться против администрации Байдена на предстоящих выборах из-за высокого уровня инфляции.