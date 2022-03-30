Glencore: выйти из капитала En+ и «Роснефти» в нынешних условиях невозможно

Швейцарский трейдер Glencore не видит возможности для выхода из капитала En+ Group и «Роснефти» в нынешних условиях. Об этом говорится в заявлении компании, которое приводит ТАСС. Там же отмечается, что Glencore принадлежит доля 10,55% в En+ Group и доля 0,57% в «Роснефти».

Glencore проанализировала свои пакеты акций в En+ и «Роснефти». Glencore пришла к выводу, что в текущих условиях нет реалистичных способов выйти из этих долей, — указывается в заявлении.

При этом в компании отметили, что у Glencorе нет представителей в совете директоров или в менеджменте ни в Еn+, ни в «Роснефти». В то жe время в заявлении подчёркивается, что трейдер не будет совершaть новые торговые операции с роcсийскими товарами, пока не получит соответствующие указания со cтороны компетентных государственных оргaнов.

Glencore продолжит исполнять обязательства по уже заключённым контрактам с учётом всех введённых санкций и в том случае, если исполнение этих контрактов целесообразно и безопасно, — резюмировали в компании.

Санкционное давление на Россию было значительно усилено после того, как президент страны Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик, а затем объявил о начале спецоперации на Украине. Были введены ограничения Евросоюза на проведение сделок с российскими компаниями «Роснефть», Газпром нефть, КамАЗ, «Транснефть».