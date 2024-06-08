Глазьев: Россия имеет шансы стать частью нового мирохозяйственного уклада

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Глазьев

Евразийский экономический союз становится частью нового интегрального мирохозяйственного уклада, заявил на полях ПМЭФ экономист и политик, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, ЕАЭС строится на основах взаимовыгодности, добровольности, прозрачности, уважения суверенитета, а базой его является международное право. Благодаря этому у России есть шанс войти в ядро нового миропорядка.

Наш Евразийский экономический союз — это часть нового мирохозяйственного уклада. <...> Сопрягая наш Евразийский экономический союз с «Одним поясом — одним путем», мы имеем шанс войти в ядро нового мирохозяйственного уклада, — подчеркнул Глазьев.

Ранее академик заявил, что новый мирохозяйственный уклад, который приходит на смену господствовавшему ранее имперскому, можно назвать интегральным. По словам ученого, такой уклад сочетает стратегическое планирование и рыночную экономику и ориентирован на максимизацию общественного благосостояния. По мнению Глазьева, такой уклад можно считать социалистическим, потому что общее благо важнее частного. Однако он сочетается с традиционными ценностями и с национальным разнообразием.