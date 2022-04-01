Глазьев призвал легализовать в РФ цифровые валюты для обхода санкций

России следует как можно скорее легализовать использование цифровых валют для международных расчётов. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев. Он считает, что бизнес в любом случае будет использовать эту валюту для обхода санкций.

Сейчас необходимо срочно легализовать использование цифровых валют для, по меньшей мере, стейблкоинов в целях проведения трансграничных расчетов. <...> Если Центробанк не будет их легализовывать, то хозяйствующие субъекты всё равно будут вынуждены их использовать. Но в нелегитимном ключе они будут делать это с риском для себя, — сказал Глазьев.

В конце февраля Министерство финансов внесло в правительство законопроект по регулированию криптовалют в России. Их по-прежнему рекомендуется рассматривать только как инструмент для инвестиций, но не в качестве средства платежа. Согласно тексту документа, перед приобретением криптовалюты россияне должны будут пройти онлайн-тестирование, от которого будет зависеть сумма инвестиции.

Банк России при этом занял другу позицию: в январе 2021 года регулятор призвал к полному запрету на выпуск и оборот криптовалюты на территории России.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что майнинг криптовалюты следует законодательно закрепить в России как вид деятельности.

Также за легализацию майнинга выступил министр финансов Антон Силуанов. По его мнению, этому виду деятельности следует присвоить специальный код. Глава Минфина указал, что данная мера позволит защитить людей, которые не являются профессиональными участниками финансового рынка.

Эксперты заявили о том, что россияне могут получить доступ к цифровому рублю ещё до конца 2022 года. Этапы тестирования новой технологии уже прошла пилотная группа банков.