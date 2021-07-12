Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на продажу иностранных активов

Создать собственную систему защиты от глобальных рисков предложил странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев. По его мнению, система должна в том числе включать в себя налог на продажу нерезидентами активов, ставка которого будет зависеть от сроков владения ими. Слова экономиста приводит РИА Новости.

Вопреки позиции США и МВФ нашим странам нужно договориться о создании национальных систем защиты от глобальных рисков финансовой дестабилизации: создать институт резервирования по валютным операциям движения капитала; ввести налог на доходы от продажи активов нерезидентами, ставка которого будет зависеть от срока владения активом, — заявил Глазьев.

Он также полагает, что страны ЕАЭС должны иметь возможность вводить ограничения на трансграничное перемещение капитала по представляющим угрозу операциям.

При этом Глазьев отметил, что общий рынок союза позволяет в значительной степени нейтрализовать действие санкций на экономику РФ.

Ранее Глазьев предложил передавать в собственность трудовых коллективов предприятия, приостановившие работу в России из-за санкций. По его мнению, никто больше самих работников не заинтересован в сохранении рабочих мест.

Также Глазьев заявил о том. что России следует как можно скорее легализовать использование цифровых валют для международных расчётов. Он считает, что бизнес в любом случае будет использовать эту валюту для обхода санкций.