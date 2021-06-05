Главы SOCAR и «Роснефти» обсудили основные векторы развития нефтяного рынка

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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев обсудили в рамках ПМЭФ основные риски, с которыми сталкивалась нефтяная отрасль в период кризиса, а также будущее отрасли.

Как отметили участники встречи, миру необходимо уделить внимание энергопереходу, но при этом нефть и газ будут ещё долго оставаться основными источниками энергии.

Если раньше основными рисками мы считали перепроизводство, недостатки регулирования, односторонние санкции, то сейчас эти факторы оказались второстепенными по отношению к универсальной «беде», — отметил Игорь Сечин.

По его словам, пандемия никому не оставила выбора и все страны были вынуждены вводить карантинные ограничения, ограничивать экономическую активность. В то же время степень жёсткости и длительность карантинов, а также характер мер поддержки экономики по странам существенно различались.

В свою очередь, Ровнаг Абдуллаев заявил, что SOCAR последовательно движется в направлении развития стратегических низкоуглеродных направлений диверсификации бизнеса.

Мы намерены сохранить этот вектор в дальнейшем. Это позволит SOCAR трансформироваться и сохранить конкурентоспособность в новых для нашей отрасли условиях, — отметил он.

Глава SOCAR также подчеркнул, что Азербайджан, как и Россия, является стратегическим партнёром на мировом энергетическом рынке.