Москва и Минск обсудили укрепление интеграции между странами в рамках Союзного государства. В переговорах приняли участие главы правительств РФ и Белоруссии — Михаил Мишустин и Сергей Румас соответственно.
Политики подчеркнули заинтересованность сторон в развитии сотрудничества и взаимодействия в Евразийском экономическом союзе,
Во время беседы дипломаты также отметили необходимость создания благоприятных условий для свободы передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что текущая ситуация со стоимостью нефти сближает позиции России и Белоруссии в вопросах поставок, заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас во время встречи со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным. По его словам, один из вопросов, который предстоит обсудить в ходе переговоров, — поставки энергоносителей.
Румас отметил, что Россия и Белоруссия смогли стабилизировать товарооборот, который сейчас держится на уровне $35–36 млрд.
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