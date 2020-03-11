https://static.news.ru/photo/59db041c-63a6-11ea-bc86-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин и Сергей Румас Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Москва и Минск обсудили укрепление интеграции между странами в рамках Союзного государства. В переговорах приняли участие главы правительств РФ и Белоруссии — Михаил Мишустин и Сергей Румас соответственно.

Политики подчеркнули заинтересованность сторон в развитии сотрудничества и взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, передаёт официальный сайт кабмина РФ.

Во время беседы дипломаты также отметили необходимость создания благоприятных условий для свободы передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что текущая ситуация со стоимостью нефти сближает позиции России и Белоруссии в вопросах поставок, заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас во время встречи со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным. По его словам, один из вопросов, который предстоит обсудить в ходе переговоров, — поставки энергоносителей.

Румас отметил, что Россия и Белоруссия смогли стабилизировать товарооборот, который сейчас держится на уровне $35–36 млрд.