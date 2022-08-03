Главы Минфина США и ФРГ обсудили потолок цен на нефть из России

Министры финансов США и Германии Джанет Йеллен и Кристиан Линднер обсудили установление ограничений цен на российскую нефть, а также помощь Украине. Об этом говорится в заявлении американского Минфина. Беседа двух министров проходила по телефону.

В дополнение министр Йеллен высоко оценила ключевую роль Германии как председателя в G7 в обсуждении предельных цен на российскую нефть и в прогрессе, достигнутом в обсуждениях на техническом уровне, — говорится в собщении.

Также в ведомстве добавили, что в ходе разговора Йеллен отметила острую необходимость реагировать на «краткосрочные потребности» в экономической помощи, испытываемые Украиной.

Ранее стало известно, что США рассчитывают к декабрю ввести потолок цен на российскую нефть. В это время должен начать действовать запрет Евросоюза на страхование танкеров с топливом из России. Об этом заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо. Он подчеркнул, что Штаты в своих действиях следуют за европейцами.