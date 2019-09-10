https://static.news.ru/photo/8b107164-d40b-11e9-84b2-fa163e074e61_660.jpgФото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Министры энергетики России и Саудовской Аравии Александр Новак и Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд в ходе первой встречи обсудили основные направления сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.
Обсудили актуальный статус проектов по основным направлениям сотрудничества, в том числе по линии ОПЕК+, — приводит сообщение РИА Новости.
Как писал News.ru, ранее управление энергетической информации Минэнерго США скорректировало прогноз совокупной добычи нефти странами ОПЕК по итогам 2019 и 2020 годов. Американские эксперты считают, что количество получаемого чёрного золота снизится на 100 и 190 тысяч баррелей в сутки соответственно.