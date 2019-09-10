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Управление энергетической информации Минэнерго США скорректировало прогноз совокупной добычи нефти странами ОПЕК по итогам 2019 и 2020 годов. Американские эксперты считают, что количество получаемого чёрного золота снизится на 100 и 190 тысяч баррелей в сутки соответственно.

Таким образом, по данным Минэнерго США, добыча ОПЕК в конце 2019 года составит 30,03 млн баррелей в день, а в 2020 году — 29,6 млн баррелей в день. В годовом...