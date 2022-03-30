Главы МИД России и Пакистана обсудили газопровод «Пакистанский поток»

Министры иностранных дел России и Пакистана Сергей Лавров и Шах Мехмуд Куреши обсудили строительство газопровода «Пакистанский поток» в рамках третьей конференции глав МИД стран — соседей Афганистана в городе Туньси. Как сообщается на сайте МИД России, стороны выразили готовность к наращиванию многопланового двустороннего взаимодействия.

В качестве приоритетных задач определены увеличение товарооборота и реализация ряда проектов в энергетической сфере, включая строительство газопровода «Пакистанский поток», — сказано в сообщении МИД.

Ранее сообщалось, что в «Пакистанский поток» войдут Евразийский трубопроводный консорциум и Трубная металлургическая компания (ТМК). Газопровод свяжет СПГ-порты в Карачи с промышленными потребителями топлива на севере Пакистана. Изначально планировалось, что его протяжённость составит 1,1 тысячи километров, а пропускная способность — до 12,4 млрд кубометров в год.

Ожидается, что строительство газопровода позволит пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность, а также увеличить использование природного газа как экологически чистого источника энергии. Соглашение о строительстве газопровода Минэнерго России и посол Пакистана утвердили в мае 2021 года: как заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, мощность газопровода может достичь 16 млрд кубометров.