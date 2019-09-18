https://static.news.ru/photo/66ca92d8-da07-11e9-9713-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миллер Фото: kremlin.ru

Главы российского «Газпрома» Алексей Миллер и украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев 19 сентября в Брюсселе примут участие в трёхсторонних консультациях по вопросам газа в формате Россия — Евросоюз — Украина.

В заявлении Еврокомиссии (ЕК) также подтверждается, что зампредседателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович перед началом консультации проведёт двусторонние встречи с делегациями РФ и Украины.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак будет представлять Москву, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель — Киев.

Я убеждён, что прогресс пошлёт сильный позитивный сигнал рынку и потребителям в преддверии зимнего сезона, — приводит пресс-служба ЕК слова Шефчовича.

Как ранее писал News.ru, транзит российского газа через Украину будет продолжен, так как Киеву это выгодно. Соглашение на поставку сжиженного природного газа это только доказывает, считают аналитики.