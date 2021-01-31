Главы Exxon Mobil и Chevron в прошлом году обсуждали слияние

https://static.news.ru/photo/184be07a-645e-11eb-b4b1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2020 году руководители нефтяных гигантов Exxon Mobil и Chevron обсуждали вопрос о слиянии. К подобного рода переговорам их подтолкнула пандемия коронавирусной инфекции нового типа. Распространение COVID сыграло одну из решающих ролей в падении цен на нефть. В результате этого бизнес гигантов был подорван. Об этом американским журналистам сообщили знакомые с этим вопросы источники.

В настоящий момент переговоры по слиянию компаний не ведутся. Причина их прекращения неизвестна. Но, как рассказали источники, позднее переговоры могут быть возобновлены.

Реализация обговариваемых соглашений могла бы объединить двух самых крупных потомков монополии Standard Oil Джона Д. Рокфеллера. Монополия была разделена в 2011 году по распоряжению американских регуляторов. В настоящее время капитализация Exxon Mobil составляет $189,59 млрд, Chevron — $164,01 млрд. В результате слияния могла бы появиться вторая в мире нефтяная компания по уровню капитализации и объёмам производства после Saudi Aramco.

Как считали в процессе переговоров главы компаний, совместная работа привела бы к значительному повышению эффективности и сокращения затрат. Это помогло бы не только пережить спад, но и поддержало бы компанию во время президентства Джо Байдена, известного своим негативным отношением к нефтяной отрасли, пишет The Wall Sreet Journal.

Как ранее передавал NEWS.ru, с 16–22 января запасы чёрного золота в США, по данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), сократились на 5,272 млн баррелей. При этом объёмы сырья на терминале в Кушинге снизились на 3,475 млн «бочек». В то же время резервы бензина увеличились на 3,058 млн баррелей, а дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, — на 1,398 млн баррелей.