https://static.news.ru/photo/07cfa6e6-6e73-11ea-b7e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Крупнейшие российские ретейлеры и сети общественного питания направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину. В нём сообщается, что в связи с вводимыми властями ограничительными мерами им грозит массовое банкротство. Под коллективным письмом подписались главы 58 компаний, таких как Finn Flare, Baon, «Стокманн», «Леонардо», Л'Этуаль, Lady & Gentleman CIty, Ginza Project, Cofix, «Теремок», «Рив Гош», BNS Group.

Ретейлеры отметили, что из-за сложностей на фоне пандемии компании могут начать массово закрывать свои заведения или вовсе обанкротиться. Падение оборотов в различных отраслях уже составило от 20 до 90%.

Большая часть операторов розничной торговли непродовольственными товарами, а также кафе и рестораны, кинотеатры, детские развлекательные центры лишены законной возможности сокращения основных расходов, включая арендные и банковские платежи, налоги, — говорится в письме., текст которого приводит ТАСС.

В связи с этим они просят Минпромторг и лично премьера Мишустина принять более радикальный комплекс мер поддержки отраслей. В частности, просят признать пандемию обстоятельством непреодолимой силы и пересмотреть условия арендной платы на время введённого специального режима.

Как писал NEWS.ru, ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что проект закона, касающийся права на приостановления процессов банкротства предприятий, разработан в оперативном режиме в связи со сложной ситуацией из-за пандемии коронавируса.