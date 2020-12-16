Главу государства задела проблема с ценами на продукты в России

Инструменты для снижения резко выросших цен на товары первой необходимости имеются и давно известны. Правительству нужно было своевременно реагировать, заявил во время большой пресс-конференции президент Владимир Путин.
При оперативной реакции повлиять на ситуацию можно было рыночными методами, считает глава государства.
Он признался, что проблема с ценами на продукты в России его задела, особенно с учётом рекордного урожая.
За последние шесть лет у нас рекордный урожай. В этом году он будет 131 млн тонн, а может быть, даже и 134 млн тонн, — сказал Путин.
Он добавил, что производство в сельском хозяйстве традиционно находится «в хорошей зоне». На данный момент это рост в размере 1,8%, а к концу года, по прогнозу Минсельхоза, может быть увеличение до 2%.
Президент заявил, что рассчитывает на реакцию «в течение нескольких дней» на меры по сдерживанию роста цен.
Общение журналистов и граждан России с главой государства проходит в видеоформате. Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарёво. Из-за пандемии формат большой пресс-конференции совмещён с элементами прямой линии.
Российские производители и ретейлеры ранее подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Участники соглашений заявили о готовности соблюдать их и заверили, что цены на продукты уже стали снижаться.
Подписание соглашений стало частью мер правительства по стабилизации ситуации на рынке продовольствия. О них было объявлено после того, как на рост цен обратил внимание президент Владимир Путин. Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба. Он расценил это как попытку подогнать внутренние цены под мировые.
После этого правительство объявило комплекс мер по стабилизации цен: было принято решение о значительном повышении экспортной пошлины на подсолнечник, о введении квоты на поставки зерновых культур из России за рубеж и экспортной пошлины на зерно. Кроме того, заявлено о поддержке мукомолов и о заключении соглашений по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.
Ранее NEWS.ru сообщал, что поправки о государственном регулировании цен на базовые продукты питания уже