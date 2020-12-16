Главу государства задела проблема с ценами на продукты в России

https://static.news.ru/photo/e2b96a80-4050-11eb-aba2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инструменты для снижения резко выросших цен на товары первой необходимости имеются и давно известны. Правительству нужно было своевременно реагировать, заявил во время большой пресс-конференции президент Владимир Путин.

При оперативной реакции повлиять на ситуацию можно было рыночными методами, считает глава государства.

Он признался, что проблема с ценами на продукты в России его задела, особенно с учётом рекордного урожая.

За последние шесть лет у нас рекордный урожай. В этом году он будет 131 млн тонн, а может быть, даже и 134 млн тонн, — сказал Путин.

Он добавил, что производство в сельском хозяйстве традиционно находится «в хорошей зоне». На данный момент это рост в размере 1,8%, а к концу года, по прогнозу Минсельхоза, может быть увеличение до 2%.

Президент заявил, что рассчитывает на реакцию «в течение нескольких дней» на меры по сдерживанию роста цен.

Общение журналистов и граждан России с главой государства проходит в видеоформате. Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарёво. Из-за пандемии формат большой пресс-конференции совмещён с элементами прямой линии.

Российские производители и ретейлеры ранее подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Участники соглашений заявили о готовности соблюдать их и заверили, что цены на продукты уже стали снижаться.

Подписание соглашений стало частью мер правительства по стабилизации ситуации на рынке продовольствия. О них было объявлено после того, как на рост цен обратил внимание президент Владимир Путин. Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба. Он расценил это как попытку подогнать внутренние цены под мировые.

После этого правительство объявило комплекс мер по стабилизации цен: было принято решение о значительном повышении экспортной пошлины на подсолнечник, о введении квоты на поставки зерновых культур из России за рубеж и экспортной пошлины на зерно. Кроме того, заявлено о поддержке мукомолов и о заключении соглашений по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поправки о государственном регулировании цен на базовые продукты питания уже поступили на рассмотрение в Госдуму. В законопроекте речь идёт о том, что правительству предоставляется право устанавливать на некоторые виды социально значимых продовольственных товаров предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней.