Главу «Газпрома» Алексея Миллера задумали убрать

https://static.news.ru/photo/feec752c-4a7c-11eb-92f7-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миллер

В будущем году в российской транснациональной энергетической компании «Газпром» может произойти смена руководства и глава корпорации Алексей Миллер в начале 2021-го, вероятно, покинет свой пост.

В мае 2021 года у Миллера истекает пятилетний договор. Скорее всего, соглашение с руководителем предприятия продлевать не станут, передаёт «Коммерсант».

Слухи о возможной отставке главы «Газпрома» ходят не первый год. А сейчас они активизировались из-за состоявшихся в конце года кадровых перестановок среди губернаторов, чиновников и глав государственных компаний.

Финальной точкой в карьере Миллера на посту руководителя газового монополиста должна стать достройка газопровода «Северный поток — 2», уточняет издание. Слухам способствует плохое финансовое положение компании: убыток по МСФО в январе — сентябре составил 202 млрд рублей против прибыли в 1,1 трлн рублей годом ранее.

Алексей Миллер руководит «Газпромом» на протяжении последних 20 лет. По аппаратному долгожительству с ним можно сравнить, например, главу «Транснефти» Николая Токарева, который возглавляет предприятие с 2007 года, а также главу «Роснефти» Игоря Сечина, руководящего компанией с 2012-го.

Ранее стало известно, что экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс был назначен специальным представителем президента РФ Владимира Путина по связям с международными организациями. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Чубайс в новой должности не будет госслужащим и не войдёт в штат сотрудников администрации.

2 декабря президент Владимир Путин предложил первому зампреду Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову стать главой «Роснано» вместо Чубайса, который возглавлял организацию с момента её создания в 2011 году. Вскоре после этого правительство утвердило отставку прежнего руководителя компании и рекомендовало назначить Куликова его преемником. 4 декабря совет директоров АО «Роснано» утвердил кандидатуру Куликова.

Песков, комментируя отставку Чубайса с поста главы «Роснано», заявил, что это решение связано с «обычным ротационным процессом». В последний день работы Чубайса, 3 декабря, компания выпустила ролик, посвящённый уходящему руководителю. Видео представляет собой нарезку кадров, освещающих деятельность Чубайса на посту главы «Роснано». Саундтреком к этому ролику стала знаменитая песня «Есть только миг» из кинофильма «Земля Санникова» в исполнении Олега Анофриева, писал NEWS.ru.