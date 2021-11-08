Названа причина роста европейских цен на газ

Стоимость газа в Европе взлетела из-за либерализации рынка. Еврокомиссия запретила монополию на владение и магистральными, и распределительными сетями импорта газа, рассказал эксперт по энергетике, главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика.RU» Борис Марцинкевич для Live 24.

В теории это происходит следующим образом: летом компания-перекупщик приобретает тот или иной объём газа в подземном хранилище импортёра и оплачивает аренду за его хранение, а зимой этот объём продаёт по максимальной цене, поставляя топливо по чужим газопроводам конечному потребителю. В результате газовые хранилища Европы стали выполнять роль торговых площадок. Незамысловатость подобного вида заработка привлекла в газовый бизнес откровенных спекулянтов, не разбирающихся в специфике рынка, которые натворили то, что натворили, — сказал он.

Марцинкевич добавил, что российский «Газпром» сам ведёт разведку, добывает и поставляет газ. В итоге нет посредников и потерь, а цены на газ регулирует правительство.

Ранее сообщалось, что «Газпром» нарастит закачку газа в подземные хранилища Европы. Из-за объявленных в России нерабочих дней закачка газа в отечественные хранилища была продлена до 7 ноября включительно.