Главой ВТО впервые в истории стала женщина

https://static.news.ru/photo/b7cd6132-6f9e-11eb-a233-96000091f725_660.jpg Нгози Оконджо-Ивеала Фото: EPA/MARTIAL TREZZINI/ТАСС

Руководителем Всемирной торговой организации назначена представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала. Этот пост отдан в руки представительницы прекрасного пола впервые за всё время существования ВТО.

Генсовет организации утвердил её на должность главы в понедельник, 15 февраля, на специальном заседании. Соперницей Нгози Оконджо-Ивеала в борьбе за этот пост была Ю Мён Хи из Южной Кореи, но она сняла свою кандидатуру ранее, сообщили в пресс-службе ВТО.

Руководителем ВТО до этого был Роберто Азеведо. В 2020 году он объявил о решении уйти с этой должности на год раньше установленного срока из-за решения семьи. Часть его родных живут в Женеве, где расположена штаб-квартира ВТО, а другие родные — в Бразилии.

Всемирная торговая организация создана в 1995 году. Она регулирует глобальные правила торговли между странами. Специализированным учреждением ВТО не является, но сотрудничает с Организацией Объединённых Наций (ООН). Организация оказывает помощь в торговом процессе в рамках системы, которая основана на объективном урегулировании торговых споров между правительствами и организации торговых переговоров.

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