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Глава Минтруда назвал главный признак бедности в России

12:46, 04 июня 2021

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что большую часть бедного населения России составляют семьи с детьми. Об этом он сказал на ПМЭФ, трансляция ведётся на официальном сайте форума.

По его словам, именно наличие детей является главным признаком бедности. Это касается 82% граждан из числа этой категории.

На сегодняшний день из числа бедных 82% — это семьи с детьми. К сожалению, это именно так, — сказал Котяков.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска рассказал, как победить бедность в России. По его мнению, для этого в стране должен быть создан новый общественный договор в области бизнеса. При этом двигателем перемен должны стать исключительно предприниматели. По его мнению, прокуроры или следователи не смогут победить бедность в стране.

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