Как не стать заложником банка: главные правила покупки жилья в ипотеку

Для многих россиян покупка квартиры на заёмные средства становится единственной возможностью разжиться собственной квартирой. В подобных случаях особенно важно не допустить ни малейшего просчёта, иначе взятая ипотека легко окажется непосильным бременем для человека. Как не допустить фатальных ошибок при приобретении недвижимости и не провалиться на десятилетия в долговую яму — в материале NEWS.ru.

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Перед отправкой заявки на ипотеку необходимо самостоятельно просчитать максимальную сумму займа и возможный ежемесячный платёж. В противном случае можно легко подпортить кредитную историю отказами из-за завышенных требований. По логике кредиторов, платёжеспособность клиента не превышает 50–60% от его общего дохода. При этом процентная доля будет ниже при наличии других финансовых обязательств. Предельный размер кредита, в свою очередь, можно вычислить на ипотечном калькуляторе, который есть на сайте большинства банков. Так, человеку без семьи с зарплатой 100 тысяч рублей вряд ли предоставят более пяти-шести миллионов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Даже если банк идёт клиенту навстречу, не стоит соглашаться на ежемесячный платёж в половину зарплаты, иначе о комфортной жизни придётся забыть. По мнению вице-президента Российской гильдии риелторов Олега Самойлова, кредитная нагрузка не должна превышать 30% от общего дохода.

30% от доходов на обслуживание кредита — это правильный размер, за который прыгать крайне нежелательно. Сегодня есть такая проблема на рынке, что у людей размер платежей составляет 50% и более с совокупного дохода. Они просто существуют на последние деньги, и не дай бог у них уменьшится зарплата. Олег Самойлов вице-президент Российской гильдии риелторов вице-президент Российской гильдии риелторов

Перед покупкой квартиры также необходимо сформировать финансовую подушку безопасности, которая, как отметил эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута, должна состоять минимум из трёх-четырёх ежемесячных платежей. Лучше оставить часть денег на форс-мажорные обстоятельства, чем максимально вложиться в первоначальный взнос.

Если у клиента есть только 20% на первоначальный взнос и больше денег нет, то лучше отложить 5% и внести 15%. Досрочно погашать ими тоже не нужно. Использовать кредитную подушку безопасности стоит только тогда, когда клиент окончательно через какое-то время решил закрыть ипотеку и уже может смело направлять на это средства. Дмитрий Ракута эксперт по недвижимости эксперт по недвижимости

Насколько бы ипотечное кредитование не делало мечту о собственной квартире доступнее, даже до него нужно финансово дорасти. Если региональный рынок недвижимости менее требовательный к доходам россиян, то москвичам уж точно придётся соответствовать определённой планке — по словам Ракуты, ради «однушки» в пределах МКАД придётся зарабатывать минимум 120 тысяч рублей.

Самый минимальный доход, который должен быть у заёмщика, — это 120 тысяч. Мы же ещё учитываем первоначальный взнос — как правило, это минимум 15–20%. Кредитные средства составят условно миллионов шесть плюс первоначальный взнос, который может доходить и до 30%. В совокупности и получится однокомнатная квартира, — подчеркнул ипотечный брокер.

Россиянам с доходами от 200 тысяч рублей идея самостоятельно накопить на квартиру может показаться более привлекательной, чем занимать у банка. Однако, как уверен специалист, пока есть шанс, стоит воспользоваться программой субсидированной ипотеки — при возможности оплатить высокий первоначальный взнос можно добиться минимальной процентной ставки. К тому же если удастся закрыть задолженность за несколько лет, итоговая переплата будет в пределах общего подорожания недвижимости.

Ипотека на данный момент — это дешёвые деньги. Мы же понимаем, что рубль со временем обесценивается, недвижимость дорожает. Поэтому однозначно за ипотеку, особенно на первичном рынке. Если есть взнос 20%, можно смело рассматривать ипотеку, если 30% — ещё лучше, — заявил Ракута.

У квартирного вопроса нет лёгких путей решения. И даже приобретение жилья в ипотеку, которое на первый взгляд может показаться самым доступным вариантом переселиться в собственную квартиру, на деле способно загнать заёмщика в глубочайшую долговую яму. А избежать столь плачевного сценария получится благодаря соблюдению описанных рекомендаций.