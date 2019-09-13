https://static.news.ru/photo/5a3b94ac-d4a5-11e9-9674-fa163e074e61_660.jpg Айсен Николаев Фото: facebook.com/aisen.nikolaev14

Проведение таких мероприятий, как Нефтегазовый форум в Мирном, необходимо для понимания дальнейших вопросов развития нефтяной и газовой промышленности Якутии, сообщил News.ru глава Республики Саха Айсен Николаев.

По его словам, уровень добычи нефти в регионе составляет около 14 млн т в год, а продукция нефтегазового сектора занимает примерно 20% валового регионального продукта. Форум даёт возможность проанализировать сложившиеся точки роста и определить дальнейшее направление работы.

В ходе диалога обсуждались основные проблемные зоны развития, определены первичные шаги для решения существующих проблем и намечены ключевые зоны роста. А на различных форматах brainstorming (B2B — бизнес для бизнеса и B2G — бизнес и власть) в ходе проведения форума обозначили пути достижения поставленных задач, — уточнил он в беседе с News.ru.

Николаев подчеркнул, что многие выводы, сделанные во время форума, были отражены в презентации и выступлениях якутской делегации на ВЭФ.

Подробнее читайте в интервью News.ru с главой Республики Саха Айсеном Николаевым.

Ранее News.ru писал, что Николаев рассказал о положительном влиянии привлечения новых бизнес-партнёров на процветание Якутии.