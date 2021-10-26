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Глава Wintershall Dea рассказал о важности СП-2 для рынка газа

14:09, 26 октября 2021
Глава Wintershall Dea рассказал о важности СП-2 для рынка газа Фото: Jens Büttner/ZB/GLOBAL LOOK PRESS
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Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что запуск трубопровода «Северный поток — 2» (СП-2) будет способствовать увеличению поставок газа в Европу и позволит стабилизировать непростую ситуацию на газовом рынке, сообщает ТАСС.

Конечно, как только «Северный поток — 2» будет запущен и российский газ сможет в больших количествах поступать с российских месторождений, это стабилизирует ситуацию с предложением на рынке газа, подчеркнул Мерен в ходе телеконференции с инвесторами.

С конца августа на европейском спотовом рынке фиксируется значительный рост цен на голубое топливо. Ранее был достигнут исторический максимум в $1900 за тысячу кубометров. Позже цена упала до отметки в $600, но потом снова показала рост.

Ранее журналист Кристоф Хервартц призвал страны ЕС проводить закупку газа совместно. По его мнению, такой шаг лишит Россию возможности доминирования на рынке этого энергоресурса.

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