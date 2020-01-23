Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о решении правительством России проблемы долгов оборонно-промышленного комплекса.
Деталей он раскрывать не стал, однако заявил, что банк доволен новыми условиями сотрудничества.
Эта программа уже реализуется, и я считаю, что мы к этой теме в ближайшее время возвращаться не будем, —
цитируетКостина ТАСС.
Ранее глава ВТБ неоднократно заявлял, что вопрос списания кредитов может негативно отразиться на прибыли ВТБ. Долги ОПК составляют не менее 700 млрд рублей.
Как ранее писал NEWS.ru, Андрей Костин считает, что более половины членов кабмина РФ могут покинуть свои посты из-за смены правительства.
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