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Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо сказал, что влияние распространения нового коронавируса из Китая на нефтяной рынок будет зависеть от масштабов эпидемии и оценки ВОЗ.

Это зависит от масштаба распространения, что ВОЗ должна была провести заседание по этому вопросу. Я не знаю его результатов, но если они объявят о чрезвычайной ситуации, то это будет иметь...