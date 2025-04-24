Глава ВТБ раскрыл сроки ослабления рубля Глава ВТБ допустил ослабление рубля к концу 2025 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ослабление рубля может произойти к середине или к концу текущего года, отметил глава ВТБ Андрей Костин во время бизнес-диалога с клиентами ВТБ Private Banking. По его мнению, больших оснований для укрепления валюты нет, передает РБК.

Думаю, что он все-таки, может быть, «отъедет» к концу года или к середине даже, — объяснил Костин.

Банкир добавил, что Центробанк РФ в целом приветствует укрепление рубля, поскольку это помогает сдерживать инфляцию. В то же время Минфин выражает недовольство, так как сильный рубль негативно сказывается на доходах экспортеров.

Но тут он (курс рубля. — NEWS.ru) складывается сегодня, скорее, не под воздействием каких-то действий с нашей стороны, а под воздействием ряда неких, видимо, объективных факторов, — подчеркнул глава ВТБ.

Костин также объяснил, что реальные перспективы возвращения на российский рынок зарубежных платежных систем Visa и Mastercard в настоящий момент отсутствуют. По его словам, эти сервисы могут вновь заработать в стране только после общего снятия западных санкций, ввиду чего надеяться на это пока не стоит.

Ранее заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что если снижение ключевой ставки начнется в конце 2025 года, то «кредитный ренессанс» можно ожидать не раньше второй половины 2026-го. Он считает маловероятным возвращение к низким ставкам и доступному кредитованию в ближайшие годы даже при смягчении монетарной политики.