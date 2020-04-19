Глава ВТБ призвал ЦБ выделить банкам деньги на более выгодных условиях

https://static.news.ru/photo/f2281df2-825c-11ea-8424-fa163e074e61_660.jpg Андрей Костин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что Банк России мог бы предоставлять банкам более дешёвые деньги по антикризисным программам.

Центробанк мог бы предоставлять банкам более дешёвые деньги в рамках тех программ, которые делаются специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки гражданам и бизнесу, снизив таким образом нагрузку на бюджет, — заявил Костин в интервью РБК.

Ранее Центробанком была запущена программа поддержки кредитования малых и средних предприятий с совокупным лимитом в 500 млрд рублей. Кредитные организации могут получить денежные средства под 4% годовых на срок одного года. Эти деньги пойдут на предоставление кредитов для предприятий малого бизнеса, пострадавших от коронавируса, для выплаты зарплат сотрудникам. В течение первых шести месяцев ставка по кредитам для компаний должна составлять 0%. Для обеспечение нулевой ставки правительство выделит банкам субсидию в 2,6 млрд рублей.

NEWS.ru писал, что пять российских банков 17 апреля одобрили беспроцентные кредиты на поддержку занятости для малого бизнеса на 4,6 млрд рублей.