https://static.news.ru/photo/6c1ddb1c-d563-11e9-aa33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россиян с самыми низкими доходами следует освободить от уплаты налогов, высказал своё мнение президент, председатель правления госбанка ВТБ Андрей Костин на Московском финансовом форуме — 2019.

По его словам, у страны есть резервы и нормальный платёжный баланс, однако к финансовой стабильности следовало бы добавить процесс дедолларизации. При этом он отметил, что в налоговой сфере «при таком профиците» можно перейти к аккуратному смягчению политики.

Но очень точечно. Например, мы говорим, что сейчас растёт собираемость налогов, и вот одно из наших предложений — снижение налогового бремени в эквиваленте роста собираемости. Может быть, это мог бы быть некий необлагаемый минимум дохода физических лиц, то есть решить проблему для самых незащищённых людей с самыми низкими доходами, освободить их от налогов, — заявил Костин.

Как писал News.ru, ранее Минтруд спрогнозировал, что число россиян, располагающих доходами ниже прожиточного минимума, может снизиться к концу 2019 года. При этом за последние полгода этот показатель лишь увеличился: с 12,5% до 12,7%.