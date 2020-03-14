https://static.news.ru/photo/5648286c-6620-11ea-8d2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава ВТБ Андрей Костин посоветовал россиянам подумать о здоровье вместо курса доллара. Банкир отметил, что момент для покупки иностранной валюты уже упущен.

Костин назвал коронавирус и последовавший за пандемией обвал рынка нефти причиной снижения курса рубля и признал, что события похожи на финансовый кризис 2008 года. Поэтому глава второго по активам банка России предположил, что рубль отыграет разницу, как случилось тогда.

Когда кризис, не надо дёргаться. Главное, надо надеть маску, если боишься, помыть руки и не бежать в банк немедленно покупать доллары. <...> Надо жить спокойно и больше заботиться о здоровье, — цитирует Костина РИА Новости.

По мнению банкира, российская банковская система способна пережить трудные времена, в том числе благодаря поддержке государства.

Как писал NEWS.ru, министр финансов Антон Силуанов назвал распространение коронавируса COVID-19 большей опасностью для российской экономики, чем низкие цены на нефть. Углеводородное сырьё резко подешевело в конце прошлой недели, когда Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи из-за снижения потребления нефти в охваченном болезнью Китае.