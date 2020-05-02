Глава ВТБ посоветовал правительству увеличить госдолг до 6 трлн рублей

https://static.news.ru/photo/73485626-8c68-11ea-8b44-fa163e074e61_660.jpg Андрей Костин. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ может увеличить госдолг до 6 трлн рублей, чтобы поддержать национальную экономику в период мировой рецессии. С Таким предложением выступил глава ВТБ Андрей Костин.

По его словам, это поможет компенсировать выпадающую прибыль энергетической сферы. Денежные средства можно реализовать в рамках программ финансовой поддержки населения и оказания помощи предпринимателям. Это благоприятно скажется на банковской сфере. Положение банков упрочится благодаря новым заимстсованиям. Кроме того, пополнится казна, сообщает американское издание The Wall Street Journal.

Ранее NEWS.ru писал, что российские банки решили не повышать ставки по валютным кредитам, но будут следить за рыночной ситуацией. Аналитики «Восточного», Промсвязьбанка и МКБ заявили, что не ждут значительного и устойчивого спроса на валютные депозиты. В «Русском Стандарте» и Райффайзенбанке отметили, что следят за рынком. По данным Центробанка, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объём рублёвых депозитов, по итогам первой декады марта снизилась до 5,15%.