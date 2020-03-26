https://static.news.ru/photo/e527b856-6ec5-11ea-abda-fa163e074e61_660.jpg Андрей Костин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение 15-процентной комиссии на дивиденды, которые россияне переводят на зарубежные счета, мотивирует бизнес регистрироваться в России, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Это нормальная практика, которая, с одной стороны, создаст дополнительную мотивацию, чтобы регистрировать эти предприятия в России, а с другой стороны, выровняет условия для предприятий, которые работают и зарегистрированы в России, и зарегистрированными на офшорах, — цитирует Костина ТАСС.

Президент Владимир Путин 25 марта представил меры поддержки граждан в условиях распространения коронавируса в России. Глава государства предложил увеличить с 2% до 15% комиссию по офшорным дивидендам, чтобы государство зарабатывало на тех, «кто выводит свои доходы на зарубежные счета».

Как писал NEWS.ru, в телеобращении к нации Путин объявил налоговые каникулы для бизнеса и предложил банкам предоставлять россиянам отсрочки по кредитам. Дни между субботой 28 марта и понедельником 6 апреля станут внеплановыми выходными — президент призвал провести каникулы дома, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.