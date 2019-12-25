Глава ВТБ Андрей Костин, говоря о вариантах приватизации государственного банка, отметил, что это в любом случае будет сложным процессом.
Варианты сложные, всё-таки санкции, — сказал Костин.
По его словам, вариантов приватизации также немного,
Как писал NEWS.ru, 24 декабря министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы согласован. По его словам, все вопросы, касающиеся включённых в план компаний, обсуждены.
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