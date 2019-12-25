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Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил о том, что ожидает решения об утверждении госкорпорации федеральным оператором по переработке отходов.

По его словам, вопрос может быть решён после праздников. Нет, пока еще решения нет. Надеюсь, после праздников, — цитирует ТАСС Чемезова. NEWS.ru сообщал, что глава Ростеха предложил сделать госкорпорацию федеральным...