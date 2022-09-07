Глава ВТБ назвал сроки адаптации финансового сектора к новым условиям

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что адаптация банковского и финансового сектора в к новым условиям будет идти не один год. Он отметил, что сами по себе изменения являются очень масштабными и глубокими, поэтому потребуется время, пишет ТАСС.

Сами по себе изменения настолько масштабные и настолько глубокие, что адаптация финансового и банковского сектора будет идти не один год и требует очень серьезной перестройки всех финансовых и экономических отношений, — пояснил Костин.

Глава ВТБ при этом отметил, что банковский рынок работает стабильно, российской экономике удалось избежать дефолтов.

Между тем Центробанк с 1 октября ограничит продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%. Это решение призвано минимизировать инфраструктурные риски для неквалифицированных инвесторов.

Ранее сообщалось, что находящийся под санкциями российский банк ВТБ запустил функцию перевода юаней в Китай в обход системы трансграничных платежей SWIFT. Для таких операций используется альтернативный механизм, но подробности в банке раскрывать не стали.