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Экономика

Глава ВТБ Костин спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ до 15%

17:48, 21 апреля 2022
Глава ВТБ Костин спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ до 15%
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Центробанк России 29 апреля может снизить ключевую ставку до 15%, такое мнение выразил глава ВТБ Андрей Костин в ходе бизнес-диалога с клиентами банка, передаёт ТАСС. По его словам, к концу 2022 года регулятор может опустить ключевую ставку до 12-13%. При этом к концу года вырастет инфляция и укрепится рубль, по мнению банкира.

Так, Костин отметил, что эксперты ВТБ ожидают роста инфляции в годовом выражении до 22% и не исключают, что рубль укрепит свои позиции. 

1 марта Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 20%, отметив, что в стране значительно ускорилась инфляция из-за всплеска спроса на фоне возросшей неопределённости и ослабления рубля. 

11 апреля регулятор заявил о намерении снизить ключевую ставку до 17%, подчеркнув, что дальнейшие решения будут приниматься исходя из рисков со стороны внешних и внутренних условий, а также реакции финансовых рынков. 

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