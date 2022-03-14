Глава Всемирного банка оценил влияние санкций против РФ на мировой ВВП

Санкции в отношении РФ окажут на мировую экономику большее влияние, чем ситуация на Украине. Такое мнение высказал глава Всемирного банка Дэвид Малпасс в ходе мероприятия, организованного газетой The Washington Post. Об этом сообщил РБК.

Малпасс отметил , что из-за проведения спецоперации на Украине мировой ВВП сталкивается с так называемым «немедленным краткосрочным воздействием». Однако влияние санкций против России окажет на него куда более серьёзное воздействие.

При этом последствия санкций также серьёзно отражаются и на самой России, распространяясь на население страны как прямой результат девальвации рубля, подчеркнул глава Всемирного банка.

Международные рейтинговые агентства Fitch, Moody's, S&P на фоне событий на Украине, введения ограничительных мер в отношении России со стороны стран Запада, а также ответных мер Москвы стали резко снижать рейтинги РФ.

Также глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева объявила, что дефолт России в настоящее время не является невероятным сценарием.

В то же время в Госдуме считают, что вероятность дефолта в России из-за введенных против неё западных санкций крайне низка. Как заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв, в настоящий момент для этого нет никаких предпосылок. Он подчеркнул, что последние дни Россия доказала свою экономическую устойчивость.