Глава «Уралхима» Дмитрий Мазепин продал 52% своих акций

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Глава «Уралхима» Дмитрий Мазепин продал 52% акций компании и покинул пост генерального директора. Бизнесмен владел 100% ООО «БХК «Уралхим», говорится в сообщении компании. Но 9 марта бизнесмен попал под санкции ЕС.

Общество с ограниченной ответственностью «Базовая химическая компания «Уралхим» (ООО «БХК „Уралхим“, БХК) сообщает, что Дмитрий Мазепин, который ранее владел 100% компании, продал контрольный пакет в БХК — 52%. Таким образом в собственности Дмитрия Мазепина остались 48%, — сказано в сообщении организации.

Мазепин сложил полномочия в АО «ОХК «Уралхим», которая принадлежит ООО «БХК «Уралхим». Новым генеральным директором компании стал Дмитрий Коняев, который до этого занимал должность председателя совета директоров. Должность председателя совета директоров занял Дмитрий Татьянин, который до этого был заместителем председателя.

«Уралхим» занимает второе место в мире и первое в России по производству аммиачной селитры. В портфеле компании — филиал «Азот» (Пермский край), филиал ПМУ (Пермь), филиал КЧХК (Кировская область) и «Воскресенские минеральные удобрения» (Подмосковье).

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что европейские страны планируют одобрить новый пакет санкций против более чем 100 граждан РФ на фоне специальной операцией России на Украине.