Глава Uniper назвал переломный момент в отношениях с «Газпромом» Глава Uniper: события на Украине стали переломным моментом в отношениях с «Газпромом»

Фото: Uniper

События на Украине стали поворотным моментом в отношениях между российским «Газпромом» и немецким Uniper. Об этом заявил руководитель энергетического концерна Клаус-Дитер Маубах. При этом он признал, что неисполнение контрактов с российским холдингом ставит компанию в тяжелое положение. Его слова прозвучали в интервью телеканалу ZDF.

Как сказал канцлер, у нас переломный момент из-за войны на Украине. И для нас это также означает переломный момент в наших отношениях с «Газпромом», — сообщил Маубах.

Он подчеркнул, что «Газпром» при этом нарушил контракты с немецкой компанией и это ставит последнюю в неудобное положение. Одновременно с этим Маубах отметил, что несоблюдение контрактов «не означает, что бизнес-модель не работает».

Мы ведь связаны контрактом не только с «Газпромом». У нас также есть много других договоров на поставку, — пояснил Маубах.

Он также рассказал, что находился в контакте с руководством российской компании до прекращения поставок топлива относительно цены и вопросов контрактов, в компании несколько раз давали понять, что ждут возобновления поставок, которые «Газпром» должен осуществлять по контракту, однако этого не произошло.

В Uniper неоднократно отмечали, что не считают обоснованным объявление «Газпромом» форс-мажора на поставки газа и отклоняют его.

Ранее сообщалось, что немецкие энергетические концерны Uniper и RWE получили от «Газпрома» письмо о форс-мажоре по газовому контракту. В нем отмечается, что российская компания уведомила их о том, что не может гарантировать поставки голубого топлива из-за чрезвычайных обстоятельств.

Письмо датировано 14 июля. О неисполнении обязательств было объявлено 14 июня, когда российский концерн начал резко сокращать прокачку. Поводом для таких действий в «Газпроме» называли отсутствие оборудования для компрессорной станции «Портовая».